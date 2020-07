Durante la conferenza stampa di presentazione di Andrea Pirlo come nuovo allenatore dell'Under 23 della Juventus, il presidente bianconero Andrea Agnelli ha parlato anche di un futuro dell'ex centrocampista sulla panchina della prima squadra: "Credo faccia parte dell'introduzione, è evidente che quello che è il percorso della seconda squadra verso la prima deve valere per i giocatori e per l'allenatore. L'auspicio è questo, è un percorso che ci si deve meritare e questa è la prima tappa. Determinazione, valori e ambizione ci sono. Domani arriverà al campo e come in tutte le cose un passo alla volta".