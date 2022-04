La Procura Federale ha chiesto l'inibizione di Andrea Agnelli, De Laurentiis, Nedved, Arrivabene, Paratici e altri membri (o ex) delle dirigenze di Juventus e Napoli. Ma cosa comporta questo provvedimento, se confermato? Secondo il Codice di Giustizia Sportiva della FIGC: “i dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, del Codice, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile, anche se non più tesserati, sono punibili, in base alla natura e alla gravità dei fatti commessi, con l’inibizione temporanea a svolgere attività in ambito FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA, a ricoprire cariche federali e a rappresentare le società in ambito federale, indipendentemente dall’eventuale rapporto di lavoro”, si legge su Calcio&Finanza.



In caso di inibizione temporanea: “i soggetti colpiti da tale inibizione possono svolgere, nel periodo in cui la sanzione viene scontata, attività amministrativa nell’ambito delle proprie società nonché partecipare e rappresentare, anche con l’esercizio del diritto di voto, la propria società nelle assemblee della lega di competenza relativamente a questioni di natura patrimoniale poste all’ordine del giorno della assemblea. La sanzione della inibizione non può superare la durata di cinque anni”.



E ancora: “comporta in ogni caso:



il divieto di rappresentare la società di appartenenza in attività rilevanti per l’ordinamento sportivo nazionale e internazionale;

- il divieto di partecipare a qualsiasi attività degli organi federali;

- il divieto di accesso agli spogliatoi e ai locali annessi, in occasione di manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, nell’ambito della FIGC con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA;

- il divieto di partecipare a riunioni con tesserati o con agenti sportivi“



Andrea Agnelli e tutti gli altri dirigenti coinvolti avrebbero quindi il divieto di svolgere la propria attività ufficiale in qualsiasi circostanza, di campo o di mercato.