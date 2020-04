1









Entro il 31 luglio. C'è una data limite per chiudere le competizioni nazionali: la notizia è arrivata oggi dalla riunione telematica tra Uefa e l'Associazione dei Club europei, la cosiddetta ECA, guidata dal presidente della Juventus Andrea Agnelli. I fine settimana di agosto, infatti, saranno destinati alla chiusura della Champions e dell'Europa League. Secondo l'emittente spagnola SER, è inoltre possibile che dai quarti in poi quarti di finale e semifinali possano svolgersi in un'unica partita.