La psicosi non si è fatta attendere. Mauroè a Lugano, ma Andrea Agnelli è a Ibiza. Cosa vuol dire? Secondo quanto riportato da Sport Mediaset , il presidente bianconero potrebbe incontrarsi con Gabriele Giuffrida, agente Fifa posto come intermediario possibile dell'affare tra Inter e Juve. Tutto viaggia nel campo delle ipotesi, senza apparenti conferme. Resiste però un indizio arrivato nei giorni scorsi e che oggi viene svelato come cordone ombelicale dell'intera storia. Nei giorni scorsi, la stessa Wanda ha iniziato a seguire Giuffrida su Instagram. Un follow apparente innocuo, ma che invece potrebbe nascondere uno degli affari più pazzeschi degli ultimi tempi.