#skysport Andrea Agnelli su volo Easyjet EJU 2697per Ibiza... coasa bolle in@pentola..? pic.twitter.com/bgJTv7xxe9 — Nico Zavattoni (@nicozava) 7 luglio 2019

'Cosa bolle in pentola?'. Se lo chiede via Twitter, Nico, che tra le mani ha lo scoop dell'anno.sul pullmino dell'aeroporto, appena atterrato a Ibiza e subito postato in rete. Si sono moltiplicate le voci di un possibile incontro in Spagna con Giuffrida, presunto intermediario dell'affare Icardi. Che sia nella località balneare per chiudere per l'argentino? Chissà. Intanto, resta questo reperto fotografico che racconta il viaggio del presidente della Juventus. Quando si muove, ovviamente, fa sempre rumore. E l'ultima volta che è andato in prima persona per chiudere un affare è stato con tale Cristiano Ronaldo...​