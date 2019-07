Andrea Agnelli si è regalato qualche giorno di vacanza a Forte dei Marmi dove è stato fotografato assieme alla compagna Deniz Akalin e alla figlia Vera. Il numero uno della Juventus si è concesso qualche giorno di relax in attesa di tornare al lavoro e abbracciare il prossimo acquisto del club bianconero: Matthijs de Ligt, atteso a Torino nei prossimi giorni per le visite mediche e la firma sul contratto con la Juventus. Curiosità: il presidente della Juve è sceso in spiaggia proprio con un costume con il logo della società.