Andrea-Massimiliano. Un sodalizio che i tifosi dellahanno imparato a conoscere, amare nel momento delle vittorie, guardare con più sospetto ora che i risultati non arrivano. Uno è un rampollo di una delle famiglie più importanti della storia italiana, l’altro arriva dal gabbione di Livorno e dalla strada si è fatto spazio nel calcio che conta, soprattutto nelle vesti di allenatore. In casa bianconera hanno trovato un punto d’incontro,A richiamare il tecnico livornese è stato proprio il numero uno della Vecchia Signora, come ricorda calciomercato.com: “la staffetta con Maurizio Sarri non è mai stata realmente condivisa da Agnelli. Che pure un anno dopo avrebbe preferito confermare il piano di lancio del progetto Andrea Pirlo: prima l'Under 23, poi al momento giusto la Juve vera., incompatibile però conche ha chiesto e ottenuto un'ultima occasione. Fallita l'operazione Pirlo, nessun rinnovo per Paratici, ritorno al passato con un anno di ritardo: richiamato Allegri appena in tempo per strapparlo al Real Madrid, contratto senza precedenti da 4 anni con maxi-ingaggio (7 milioni netti più bonus) e sostanziale carta bianca.”.In tutto questo, in virtù anche di quanto precedentemente scritto,. Anche sui social i tifosi si interrogano:Racconta ancora calciomercato.com: “Quindi, Agnelli dov'è? È in una fase di riflessione e di osservazione.. Ed è anche messo sulla graticola dai tifosi, che lo vorrebbero presente davvero anche nei loro confronti, a parlare dopo una sconfitta come quella col Benfica o con il Monza, ma anche come col Villarreal o il Porto: l'ultima volta che in un post-partita Agnelli ci ha messo la faccia è stata contro il Lione per dare sostanzialmente il benservito a Sarri, eccezion fatta per l'episodio della partita non disputata con il Napoli poche settimane dopo. I tifosi lo avrebbero voluto vedere e sentire anche dopo la Salernitana, per chiedere rispetto e far sentire la propria voce dopo un'autentica ingiustizia. Servirebbe un segnale, un messaggio, una decisione.”.