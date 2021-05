Andrea Agnelli scende in campo! Martedì 25 maggio, in prima serata su Canale 5, ci sarà La Partita del Cuore-30esima edizione. A sfidarsi a sostegno dell'Istituto di Candiolo - Fondazione Piemontese per la ricerca sul cancro onlus, presieduta da Donna Allegra Agnelli, la Nazionale Italiana Cantanti con Enrico Ruggeri e i Campioni per la Ricerca, capitanati dal presidente della Juventus.



La sfida sarà in diretta dall'Allianz Stadium di Torino. Tanti i volti bianconeri: John Elkann, Pavel Nedved, Andrea Pirlo e Gigi Buffon hanno già dato il loro okay. Ci saranno inoltre Leclerc e Sainz.