Su Tuttosport, Guido Vaciago commenta la squalifica all'ex presidente della Juve, Andrea Agnelli: "Andrea Agnelli è il vero obiettivo. L’uomo che si è messo contro il sistema con il progetto della Superlega deve espiare quel peccato. È bastato separare il suo destino da quello della Juventus e si è avuta una sorta di riprova del ragionamento: la stessa identica manovra stipendi è costata relativamente poco alla Juventus (che nel patteggiamento ha rinunciato a qualsiasi tipo di ricorso), mentre Agnelli, che non ha trovato i margini per patteggiare (perché non voleva rinunciare al ricorso al Tar per le plusvalenze), ha ricevuto una pena durissima. Agnelli era l’obiettivo politico da abbattere e questo rende molto meno incongruenti lo zero e il sedici".