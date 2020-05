Prima di diventare presidente, prima di iniziare a vivere il mondo Juve da dentro, Andrea Agnelli ha ricordato qual è il suo primo ricordo del club bianconero. In una vecchia intervista riproposta da Sky Sport in occasione dei suoi dieci anni di presidenza bianconera, Agnelli ha raccontato: "Il mio primo ricordo è dell'82, quando ero a Villar Perosa dove la squadra era in ritiro, e era stato chiesto vicino a chi volevo sedermi. La mia risposta era stata Paolo Rossi, l'eroe del Mondiale. Mi ricordo questo pranzo nel quale sono rimasto in silenzio a mangiare vicino a lui. E' il mio primo ricordo juventino".