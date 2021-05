A Radio Bianconera, Stefano Tacconi ha parlato del futuro societario della Juventus: "Se Agnelli dovesse lasciare, Paratici va a Roma e torna Marotta. Secondo me ci sarà uno sconvolgimento totale, Marotta tornerebbe secondo me senza Paratici e senza Agnelli. Con Marotta secondo me può tornare anche Lippi con un ruolo alla Boniperti. Questo credo che sia il miglior modo per ripartire, servono persone d’esperienza che possano mettere a puntino la Juventus”.