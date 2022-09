Una telefonata per capire, chiarire, rassicurare. Come racconta La Gazzetta dello Sport, la chiacchierata tranon dovrebbe fare notizia: "Sono il sale di un rapporto confidenziale che va oltre il lavoro". Però stavolta assume una rilevanza particolare. Un modo per scacciare anche le voci di un suo esonero, di un cambio immediato al timone: la Juve a prescindere non può finire fuori strada.Dunque, le parti si sono sentite telefonicamente. La vicinanza di Agnelli è stata chiara, ma è chiaro - sottolinea il quotidiano - "che quest’alleanza ha bisogno di verifiche importanti e immediate per poter avere la certezza che l’allenatore bianconero sia davvero fuori discussione". Allegri trascorrerà i giorni di riposo nel conforto di casa sua, a Livorno, consapevole che da domani, alla ripresa degli allenamenti, qualcosa dovrà subito cambiare. Il Corriere della Sera racconta però della volontà immediata di Nedved: il vice presidente avrebbe voluto cambiare subito. Da sempre, uno dei primi a mettere in discussione il lavoro di Max.