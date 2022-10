Il presidente dellaAndreaall'interno della lettera agli azionisti ha svelato l'obiettivo immediato della Vecchia Signora. Queste le sue parole:Juventus significa competere ad alto livello per la vittoria, ogni giorno e in ogni competizione. La vittoria è un traguardo cui la Juventus aspira naturalmente ed ogni sforzo di tutte le donne e gli uomini della Juventus sarà indirizzato verso la vittoria, a partire dalla stagione in corso.