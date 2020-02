Maurizio Crosetti, nel suo editoriale su Repubblica, parla così di Sarri e del momento della sua Juventuss: "La vita dell’Inter che soffre e rinasce, la vita della Lazio che funziona alla perfezione. La vita opaca della Juve che si fa schiantare fisicamente da un avversario alla terza gara in sei giorni. E poi quell’altro, Maurizio Sarri, che prende appunti con minuscola grafia: probabile, visti i risultati, che non riesca nemmeno a decifrarli. Della famosa bellezza, nessuna traccia: se la Juve è ancora viva lo deve a Cristiano Ronaldo. L’anno scorso era l’uomo in più di una squadra forte, adesso è l’uomo fortissimo di una squadra normale. Sbagliare allenatore? Era accaduto anche a suo zio l’Avvocato quando disse a Montezemolo di scegliere Maifredi".