Il vice direttore de La Gazzetta dello Sport Andrea Di Caro è intervenuto sulla rosea per commentare il litigio tra Agnelli e Conte: "Andrea Agnelli e Antonio Conte. Oggi nemici, ma un tempo artefici della rinascita della Juve e dei primi tre scudetti consecutivi. Sembrava un matrimonio perfetto, poi si ruppe qualcosa in quel rapporto non solo professionale ma di amicizia tra il giorvane presidente e il tecnico che era stato per anni il capitano e aveva incarnato perfettamente il Dna juventino. Da ieri si susseguono ricostruzioni dei motivi che portarono al divorzio e alla freddezza degli anni successivi. Ma c'è tanto non detto nel loro rapporto privato - che solo i protagonisti conoscono - che ha portato Agnelli a insultare in modo volgare, ripetuto e ingiustificabile l'ex tecnico, e che fa vivere a Conte le sfide con la Juve in modo esagerato, tanto da replicare agli insulti con il dito medio rivolto all'ex presidente. In tanto caos c'è però una certezza: è stato imbarazzante".