Le parole di Andrea Agnelli su Allegri

Andrea, ex presidente della, è intervenuto sul suo profilo X per commentare la notizia dell'allontanamento di Massimiliano Allegri dalla panchina della Juventus. Proprio lui che lo aveva fortemente voluto per la seconda esperienza bianconera.Ecco le parole di Agnelli: "Un mix straordinariamente unico - le parole dell'ex numero uno -: superbia e umanità che si fondono continuamente durante un viaggio decennale. Grazie Max, grazie a te che hai rappresentato essere Juventus con ogni tua cellula. Fino alla fine…".