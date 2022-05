Il presidente della Juventus Andrea Agnelli oggi era presente oggi quando le maglie delle otto giocatrici che hanno raggiunto centro presenze in queste cinque stagioni sono state esposte al JMuseum. Queste le sue parole:



AGNELLI - "Le ragazze lo sanno bene: a me dispiace non essere presente quanto vorrei. Sento Stefano (Braghin ndr) spesso e Sara (Gama ndr) ogni tanto. Per me è motivo di grande orgoglio. Se avessimo pensato al percorso che avete fatto e quello che avete rappresentata per il calcio è straordinario. Siete riuscite a raggiungere un DNA Juventus dal giorno uno e non è facile. Ci tenevamo tantissimo ad avere un pezzo del museo per voi. Abbiamo parlato su quale era l’entry point. Questo segna veramente un gruppo di ragazze che ha fatto partire la Juventus femminile. Siamo tutti quanti estremamente orgogliosi di voi, ma come dico sempre la vittoria più bella è sempre la prossima. Quello che avete fatto è straordinario, ma bisogna sempre guardare avanti".