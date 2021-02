Juve-Inter finisce tra le polemiche. In campo si è giocato a ritmi bassi, ma il derby d'Italia crea sempre un po' di tensione. A 'sentire' la partita è stato anche il presidente bianconero Andrea Agnelli, che dopo il fischio finale, scendendo gli scalini dello Stadium, ha sfogato tutta la sua tensione strillando qualcosa contro il suo ex allenatore Antonio Conte. Cosa gli ha detto? I social si sono scatenati per dare un'interpretazione al labiale del presidente.