Gli affari del gruppo Exor potrebbero arricchirsi con una nuova acquisizione nel mondo dell'editoria. Dopo aver acquisito il gruppo Gedi (La Repubblica) la famiglia Agnelli-Elkann ha messo nel mirino il Sole 24 Ore. A rivelarlo è Milano Finanza, che specifica come non ci siano ancora trattative ufficiali in atto, ma che ci sono stati contatti informativi. La valutazione delle cifre dell'eventuale operazioni si aggirano intorno agli 80 milioni di euro, ma la Giunta Associativa non sembra intenzionata a vendere. Altri uomini d'affari sono interessati: Arnaldo Borghesi e Francesco Gaetano Caltagirone.