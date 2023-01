Quale sarà il futuro di? L'edizione odierna di Tuttosport racconta il futuro dell'ormai ex presidente, con una premessa doverosa: non smetterà mai di amare la Juventus e si concederà ancora gesti da innamorato vero. Dunque, lo vedremo nuovamente allo Stadium, magari tra un po'. Agnelli è però "un uomo libero da qualsiasi vincolo, che può scegliersi il futuro e difendersi con maggiore agilità nelle battaglie legali": tutto è dovuto alla sua decisione di lasciare il posto nei consigli d'amministrazione diAndrea però ha preferito un passo indietro, per non avere alcun pensiero. Non abbandona certo la Famiglia: resta il terzo azionista della holding Giovanni Agnelli BV, che incorpora tutto l'impero. Di fatto, via da tutti gli impegni ufficiali, per il momento. Nei prossimi mesi - racconta Tuttosport - pianificherà il sul, nel quale ci sarà la sua holding d'investimento, ma anche tanto calcio europeo. Per TS, lavorerà ", la società che ha l’obiettivo di costruire una nuova competizione (Superlega o comunque venga battezzata), alternativa a quelle dell’Uefa o, magari, portando avanti un altro tipo di percorso con lo stesso obiettivo".Del resto, il discorso di ieri è stato chiaro. Anzi: è diventato un manifesto per riflettere sulle necessità di una riforma del calcio europeo. Per questo è lecito attendersi Agnelli impegnato in un progetto per un nuovo assetto del calcio europeo.