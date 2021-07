Andrea, presente oggi alla conferenza di presentazione di Massimiliano, ha raccontato un aneddoto legato alla scelta di riportare il tecnico livornese in bianconero: "Ci siamo visti quante volte? Non lo so... Uno fa le valutazioni sulla stagione in corso, nell'ultima conferenza stampa. Quando abbiamo deciso i cambiamenti abbiamo individuato i profili più adatti. Da un lato Max, da un lato Arrivabene. Cherubini con la responsabilità dell'area football. C'è stato un rafforzamento dell'area sportiva. Con Cherubini e Pavel, abbiamo visto che Max era il più adatto a scrivere un nuovo capitolo".