Riscaldamento sold out all'Allianz Stadium. Insieme alla squadra, infatti, sono presenti anche Andrea Agnelli e Pavel Nedved. Non è la prima volta che il presidente scende insieme alla squadra 'in campo', ma fa sempre effetto vederlo così vicino ai suoi ragazzi. Chiacchiere e risate con il suo vice, e un occhio da vicino agli sguardi del tridente: in Juve-Udinese tocca assolutamente a loro.