Andrea Agnelli e Claudio Lotito si trovano a Malta in occasione dell'Assemblea dell'Eca ma i numeri uno di Juve e Lazio potrebbero fare il punto anche su alcune situazioni di mercato. Un nome tra tutti: quello di Milinkovic-Savic. Nelle scorse settimane è arrivata una prima proposta del club bianconero. Proposta da circa 60 milioni di euro rispedita al mittente dal club bianconceleste che chiede non meno di 90 milioni di euro.



IN PARTENZA - In settimana però, Claudio Lotito ha ammesso che questa potrebbe essere l'estate giusta per la partenza del serbo "vogliamo calciatori motivati", ha ammesso il presidente biancoceleste consapevole però che non c'è solo la Juve sul centrocampista. Anche il Psg di Leonardo, infatti, è sulle tracce del calciatore. L'ex dirigente rossonero segue da tempo Milinkovic-Savic tanto da aver provato a portarlo a Milano poco meno di un anno fa. Sia Psg che Juve fanno sul serio, oggi Agnelli può portare avanti i discorsi per l'acquisto di SMS.