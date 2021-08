Insieme. Come sono uniti sul fronte Superlega. Andreae Joansono seduti vicini al Cruyff, dove in questo momento si sta disputando la partita tra la Juventus Women e il Barcelona Feminino. Un ulteriore segnale di come l'amicizia e la vicinanza tra i due club sia massima: non solo dal punto di vista legato alla Superlega, ma anche sul percorso in comune per il futuro del calcio europeo. Laporta, Agnelli e Florentino Perez del Real Madrid hanno continuato e continuano ancora oggi a sostenere la necessità di una rivoluzione all'interno del movimento calcistico europeo. Intanto, una foto racconta un'amicizia...