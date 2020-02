Maurizio Pistocchi non le manda a dire alla Juventus. In particolare al presidente Andrea Agnelli, che ieri nell’intervista a Tutti Convocati ha ripreso la polemica scoppiata dopo la partita di campionato contro la Fiorentina: “Le parole di Commisso mi hanno fatto piacere perché hanno fatto capire a Sarri che cosa cosa vuol dire essere Juve, con quale semplicità si può scatenare una violenza mediatica su di noi”. È proprio su questa ‘violenza mediatica’ che il giornalista ha attaccato il numero uno bianconero attraverso un tweet: “Andrea Agnelli, nel cda di Exor, che controlla GEDI, proprietario di LaStampa, SecoloXIX, LaRepubblica, L’Espresso e una catena di giornali e radio locali, e di FCAuto che investe 105.4mln€ in pubblicità su Radio Tv e Giornali, parla di “campagna mediatica” contro la Juve”.

