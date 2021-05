Presentatore e tifoso milanista, Gerry Scotti ha lanciato una stoccata ad Andrea Agnelli: "Cosa gli manca per essere al livello di Conte e Pioli? Non lo so, bisognerebbe chiederlo anche a chi ha messo Inzaghi e Seedorf sulla panchina rossonera. Ci sono personalità, come quella di Pirlo, che non meritano di essere bruciate in un fuoco di paglia. Invece, quest'anno, l'allenatore bianconero è stato proprio come un cerino bruciato in mezzo al fuoco".