Andrea Agnelli, presidente della Juventus, ha parlato in qualità di numero uno dell'Eca direttamente dall'assemblea straordinaria convocata a Malta, riguardante la riforma delle competizioni europee a partire dal 2024. Queste le sue parole, riportate da Sport Mediaset: "Alcuni club sono venuti a Malta con scetticismo. La mia più grande soddisfazione è quella di aver spazzato via le perplessità, i club hanno capito. Sarà un processo lungo, che coinvolgerà tutte le parti interessate. Dobbiamo superare le singole posizioni nazionali e pensare a ciò che è importante per tutti. Il 2024 non è una data a caso, ma segna il nuovo calendario internazionale che deve essere scritto con tutte le Federazione e la FIFA. Gli ultimi due mesi ha fatto sì che alcuni club sono venuti qui a Malta con scetticismo e paura, ma tutto questo è stato scacciato. Questo è l'inizio di un nuovo processo genuino. Niente è stato scolpito sulla pietra e molto deve essere ancora discusso. Sarà un processo lungo, abbiamo tempo davanti a noi. E coinvolgerà tutti i soggetti interessati. Ci sarà un confronto e questioni da affrontare a tutti i livelli. Dobbiamo trovare soluzioni per l'interesse del calcio europeo. A settembre a Nyon condivideremo i nostri punti di vista. Siamo aperti a un confronto trasparente con tutti e vogliamo la soddisfazione di tutti. Abbiamo giusto iniziato il dibattito. Ieri e oggi è stato l'inizio del confronto".