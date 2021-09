Nella lettera diagli azionisti si è parlato anche di Superlega. Ecco cos'ha evidenziato La Gazzetta dello Sport in edicola: "Sono rimasti il Real, il Barcellona e appunto la Juve a difenderla. E Agnelli ne spiega le ragioni, riassumibili in «tre valori essenziali per la stabilità dell’industria calcistica»: il controllo dei costi per l’equilibrio competitivo, l’impegno alla mutualità, la centralità del ruolo dei club in nome di un «nuovo concetto di meritocrazia sportiva, che non può basarsi esclusivamente sulle performance domestiche in ossequio a equilibri geopolitici e commerciali che dovrebbero rimanere estranei all’essenza dello sport»".