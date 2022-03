"Oggi il calcio ha bisogno di profonde riforme. Un operatore monopolistico è adatto a guidare un business come il calcio? Io penso di no. I club devono poter decidere autonomamente se partecipare a una competizione, senza un ente monopolistico che lo proibisce. Ho molta fiducia nella Corte di Giustizia, custode dell'identità europea e dei suoi valori. Giudicheranno se l'Uefa opera in conformità con il Trattato". Questa, la frase clou del discorso di Agnelli al Financial Times. Scorri in basso per l'intervento integrale.