Come racconta il Corriere dello Sport, l’investitura del presidente Agnelli non lascia dubbi su chi comporrà la spina dorsale della Juve che verrà. Vlahovic è il nuovo uomo immagine, non per niente ha ereditato la maglia numero 7 che è stata di Cristiano Ronaldo, e con l’addio di Dybala sarà sempre più il volto delle azioni di marketing del club. Il campione capace di entrare nel cuore dei tifosi più giovani, come ha fatto la Joya.