L'incontro dopo la tempesta. A Milano, nella riunione di Lega sul futuro dei diritti televisivi, si sono rivisti Andrea Agnelli e il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. E chissà che dalla riunione degli stati generali di Serie A non emerga qualche battuta, un retroscena, almeno una parola su quanto accaduto domenica scorsa, sull'attesa - sempre vana - dei bianconeri e sulla battaglia in tribunale che le due square si apprestano ad affrontare.



I DIRITTI TV - Dopo la positività al covid, è la prima volta che De Laurentiis si riaffaccia in un'assemblea di Lega. I 20 presidenti di Serie A sono chiamati a decidere a chi concedere l'esclusiva dei diritti televisivi per il prossimo triennio. Una riunione molto importante, che può modificare il futuro dell'intero campionato.