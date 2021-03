Come racconta l'edizione odierna de Il Giornale, c'è stato un dibattito 'infiammato' tra Andrea Agnelli e Urbano Cairo. Entrambi sono intervenuti per difendere le ragioni del proprio orientamento. Se il presidente granata ha "chiesto di invitare Sky a togliere un vincolo all'offerta per rendere più attraente la proposta", Agnelli ha risposto di considerare ormai tramontata la candidatura dei fondi e di voler firmare per Dazn. Dal Pino, mediatore, ha provato a trovare un compromesso: ha dato mandato alla commissione di incontrare nuovamente i rappresentanti di CVC-Advent e FSI per negoziare l'ultima proposta da sottoporre alle società.