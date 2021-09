A TMW Radio,parla di Agnelli: "Mi chiedo: in 4 partite quanti gol avrebbe fatto Ronaldo? La società Juve c’è ancora, che ha fatto partire il capocannoniere della Serie A a tre giorni dalla fine del mercato, prendendo Kean? Io mi domando dove sia la società. Non ho più sentito parlare Agnelli, e poi ci sono Cherubini, che non ha lo spessore per entrare nello spogliatoio, e Arrivabene, che arriva dalla F1. Nedved non è un dirigente poi. Ad Allegri quindi manca una figura importante dietro".