Andreasaluta, arriva il comunicato ufficiale sulle sue dimissioni.Exor è stata informata che Andrea Agnelli, Amministratore non esecutivo di Exor, non si candiderà all’assemblea generale annuale degli azionisti di quest’anno. Andrea Agnelli è stato riconfermato in data 20 maggio 2020 per un triennio, termine che scadrà alla chiusura dell’Assemblea del 2023. Exor esprime i suoi sinceri ringraziamenti ad Andrea Agnelli per il suo prezioso contributo al Consiglio di Amministrazione di Exor.Le dimissioni avranno effetto alla chiusura dell’Assemblea Generale Annuale degli azionisti di Stellantis del 2023. Exor designerà l’amministratore successivo per la nomina all’AGM ai sensi ed in conformità all’articolo 19.3 dello Statuto della Società. La Società esprime profonda gratitudine a Andrea per il suo contributo durante i molti anni di apprezzato servizio e gli augura il meglio per i suoi impegni futuri.