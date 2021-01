Andrea Agnelli non era presente alla finale di Supercoppa Italiana tra Juventus e Napoli, in programma questa sera alle 21 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Ma ha festeggiato ancora una volta, a modo suo.Il presidente bianconero non ha potuto assistere alla vittoria per 2-0 della squadra di Andrea Pirlo per impegni all’interno di Stellantis, di cui non solo è membro del Consiglio d’amministrazione ma fa parte anche dei Remuneration Committee e un Governance Committee.​ Subito dopo la vittoria, però, su Twitter ha voluto dire la sua dopo il successo​: "Sono dieci anni di fila che vinciamo un trofeo... pas mal, ma il più bello sarà sempre il prossimo! #finoallafine"