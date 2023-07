Andreaha cambiato idea, ma non molla nella sua battaglia legale a livello sportivo contro le sentenze che lo hanno visto colpevole e quindi inibito per un totale di 16 mesi. Dopo essersi rivolto al Tar per il primo filone d'inchiesta che portò al -10 punti in classifica, oggi Agnelli si prepara a combattere per il secondo filone d'inchiesta relativo alla ormai celebre "Manovra stipendi".