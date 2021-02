1









La querelle Agnelli-Conte passa dall'Allianz Stadium alla Procura della Federcalcio, ma in realtà resta saldamente sui social. Paolo Ziliani oggi dedica un poker di tweet alla vicenda, alimentando le polemiche intorno alle mancate sanzioni ai protagonisti della vicenda. Lo fa però mettendo l'accento su una delle due persone coinvolte, ossia il presidente della Juventus: chiama in causa la "FJGC", come la definisce lui con chiaro riferimento a una presunta connivenza Juve-Figc, ricorda Moggi e Calciopoli, lancia poco velate accuse di omertà agli arbitri, e chiude in bellezza con un riferimento ironico a Donald Trump...