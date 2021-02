Nel ricostruire i retroscena della lite tra Agnelli e Conte, l’edizione odierna del Corriere dello Sport sottolinea come sia ‘finita l’era di uno juventino sulla panchina dell’Inter’. La partita continua, l'Inter non sfonda, la Juve fa festa. E la bomba esplode. Conte rientra negli spogliatoi salutando a modo suo la zona Juve, Agnelli si lascia andare a degli insulti che il labiale pizzicato dalle telecamere fa intendere abbastanza chiaramente. Un botta e risposta commentato così da Conte al termine: «Quelli della Juventus dovrebbero dire la verità e penso anche che il quarto uomo abbia visto cosa è accaduto per tutta la partita. Bisognerebbe essere più educati. Non c’è niente da dire, aggiungo solo che serve più rispetto per chi lavora». Riavvolgere il nastro per capire chi abbia, per così dire, cominciato è forse impossibile. Anche perché bisognerebbe probabilmente andare ben oltre l'inizio della partita di ieri sera. Ma guardando avanti sembra sostanzialmente finita l'era dell'idea di Conte come di uno juventino sulla panchina dell'Inter. Tra tanti non detti ora spunta un confronto che non è solo raccontato. Ed equivale a molto di più che una semplice parola fine. È una bomba che prima o poi sarebbe dovuta esplodere. È successo ieri sera.