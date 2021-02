2









La lite esplosa durante Juventus-Inter tra Agnelli e Conte fa ancora parlare, anche a distanza di giorni. Questa volta, a soffermarsi sull’episodio è stato Marcello Lippi, ex tecnico di entrambe le squadre, che nella sua intervista a Radio Rai ha espresso la sua opinione su quanto accaduto al termine della semifinale di ritorno di Coppa Italia: "Non sono cose normali di campo, anche se in gare così importanti può scappare qualche parola di troppo. Credo ci siano stati screzi che derivano dal passato".