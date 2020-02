Dopo un ciclo vincente alla guida della, fatto di tre anni costellati da vittorie e trofei (), domenicasfiderà il suo passato.probabilmente si giocherà a porte chiuse a causa dell’emergenza Coronavirus, ma questo non toglie prestigio alla sfida, scontro diretto per le sorti del campionato. Il presidente Andrea Agnelli ha parlato a Tutti Convocati del rapporto con l’attuale tecnico nerazzurro: "Noi pensiamo a chi vogliamo non a chi non vogliamo. Abbiamo scelto Sarri e lo abbiamo preso.È vero che sono professionisti, lui ha valutato più affascinante riportare l'Inter a vincere".