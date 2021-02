Stando a quanto riporta l’Ansa, la lite Agnelli-Conte seguirà il corso dell’episodio Ibrahimovic-Lukaku dal punto di vista disciplinare, con la procura Figc in attesa di capire se il giudice sportivo di Coppa Italia archivierà la vicenda con le sue decisioni. La sentenza è attesa per domani, dopo la semifinale tra Atalanta e Napoli. Tutto ovviamente dipenderà dalle parole riportate da quarto uomo e ispettori della procura federale, al centro ovviamente la lite tra Agnelli e Conte. Se a referto non dovesse essere registrato nulla, allora la procura Figc potrebbe intervenire.