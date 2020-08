Un giorno dall'addio, anzi meno. La Juve ha esonerato Maurizio Sarri e ha scelto Andrea Pirlo come nuovo allenatore. Una scommessa voluta fortemente da Andrea Agnelli, che ha preso in mano la situazione e si è mosso per dare una svolta alla sua Juve. E in questa giornata emergono nuovi retroscena sul momento della rottura tra il tecnico ex Napoli il presidente. Come rivela La Gazzetta dello Sport, infatti, il presidente Andrea Agnelli è stato molto chiaro ieri in mattinata con Sarri: "Sarri in carriera ha dato il suo meglio all’opposizione e la sua esperienza alla Juve è vissuta intorno a un compromesso, tecnico e ambientale, mal riuscito. Questo si sono detti Agnelli e Sarri nel giorno dell’addio: la scintilla non è scoccata, meglio lasciarsi prima che sia troppo tardi", spiega il quotidiano.



E non solo. Sì, perché Andrea Agnelli quando ha presentato Andrea Pirlo come allenatore dell'Under 23 aveva già un'idea in testa: "L’auspicio è di ritrovarlo in futuro in prima squadra". Impossibile pronosticare che sarebbe accaduto 8 giorni dopo, con una chiacchierata veloce come mezzo per ufficializzare il tutto. Pirlo ha sbaragliato tutti. Piace il profilo, piace l'azzardo. Ed è, sottolinea la rosea, anche una soluzione low cost, perché la Juventus ha esonerato due tecnici in due anni e l’addio prematuro di Sarri peserà sul bilancio bianconero, mentre il Maestro guadagnerà 1.8 milioni di euro. Nei prossimi giorni verrà anche affrontato il tema della risoluzione con Sarri: è legato alla Juventus fino al 2022, ma tra le pieghe dell’accordo potrebbe esserci una soluzione che permetterebbe alla Juventus di pagargli il 2020-21 e solo metà del 2021-22.