“Agnelli crede ancora in Pirlo”, così scrive l’edizione odierna di Tuttosport, spiegando come il numero uno della Juventus riponga ancora fiducia nell’attuale tecnico bianconero, nonostante le voci sul suo futuro si rincorrono di giorno in giorno. Il presidente ha fatto quadrato attorno a Pirlo, non solo per schermare i possibili scenari sul suo conto, ma perché in lui ci crede davvero. Vorrebbe dare continuità alla scelta presa ad inizio stagione, magari vedendolo trionfare l’anno prossimo alzando uno scudetto. In ogni caso, le condizioni necessarie per la sua conferma restano le stesse: qualificazione alla prossima Champions League e vittoria della Coppa Italia. Saranno sufficienti?