Alla festa de Il Foglio, Andrea Agnelli ha parlato così di Allegri, confermando la scelta fatta in estate: "Per me il progetto Allegri è ancora molto valido. Guardiamo il cammino: ha riportato solidità. Una gara di 2 settimane fa il rimpianto di non poter competere per lo scudetto. Non essere felici del percorso è abbastanza difficile"