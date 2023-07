Il Tribunale Federale Nazionale ha condannato l'ex presidente della, Andrea, a- la Procura ne chiedeva 20 -, e. La condanna arriva in merito al filone delle manovre stipendi per cui l'ex numero uno, a differenza degli altri soggetti coinvolti, non aveva patteggiato.I 16 mesi di inibizione si vanno ad aggiungere ai 24 già comminati per il processo plusvalenze. Agnelli e i suoi legali sono in attesa delle motivazioni della sentenza per valutare l'eventualità di un ricorso.