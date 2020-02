Fitto colloquio tra Rocco Commisso e Andrea Agnelli prima di Juventus-Fiorentina. I due presidenti hanno parlato per qualche minuto a bordocampo mentre le rispettive squadre si stavano riscaldando in vista del match che inizia alle 12.30. Tanti i possibili temi di discussione tra i due numeri uno, dal mercato (alla Juve piace Chiesa) ma pure i piani di sviluppo del club viola. Come noto Commisso vede nella Juve un importante modello per lo sviluppo futuro della sua Fiorentina, a partire dallo stadio di proprietà.