A volte ci sono dettagli e sfumature che forse non sono semplici dettagli e sfumature. Per esempio, ieri, Andrea Agnelli potrebbe aver lanciato un segnale mica di poco conto nei confronti di Paulo Dybala. Il numero dieci bianconero, infatti, è stato messo sullo stesso piano di Carlos Tevez e Cristiano Ronaldo a proposito dei grandi colpi targato Fabio Paratici in questi undici anni, in termini di significato e importanza. Forse là in mezzo ci sarebbe stato spazio per Andrea Pirlo, Paul Pogba o Gonzalo Higuain, tanto per fare altri tre nomi epocali. Invece Agnelli ha scelto Dybala e questo non è sicuramente un dato casuale. Ben altro significato aveva per esempio l’ultima dichiarazione del presidente bianconero relativa al destino di Dybala, era dicembre e sembra una vita fa, in risposta allo stesso Paulo che il giorno prima lamentava il fatto di essere ancora in attesa di una chiamata per il rinnovo: secca la reazione di Agnelli, l’offerta c’era ed era in attesa di risposta, lo poneva tra i venti giocatori più pagati al mondo, inutile pretendere trattamento da top 5 se top 5 non si è. Ultimo o penultimo strappo prima di arrivare al punto in cui senza mezzi termini Dybala era stato messo sul mercato anche pubblicamente da Pavel Nedved. Ma ora è di nuovo cambiato tutto, in uscita c’è già Cristiano Ronaldo, allora Paulo può e deve restare, allora Paulo può e deve rinnovare, nonostante l’arrivo di Max Allegri con cui negli ultimi due anni aveva un rapporto tipico di chi si sopporta. Aspettando l’ultima parola di Ronaldo e Jorge Mendes, la trattativa può ripartire, dovrà essere rapida perché questa volta la Juve non potrà permettersi casi aperti, la tavola si sta per apparecchiare ma una chiamata Jorge Antun la sta ancora attendendo. Arriverà, a breve.

