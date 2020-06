Non è la prima volta che il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, e i suoi più stretti collaboratori si rendono protagonisti di azioni odiose.L’Avvocato Gianni Agnelli, ieri sera, si sarà rivoltato nella tomba. E, dal posto in cui si trova, avrà provato vergogna per il nipote figlio di suo fratello Umberto. Il “caso” riguarda Salvatore Giglio, professione fotografo da quarantacinque anni e riconosciuto in tutto il mondo come l’affabulatore storico della Juventus attraverso le immagini di tutte le avventure che la squadra bianconera e i suoi protagonisti hanno vissuto, nel bene e nel male.Da ieri sera Salvatore, dopo un sit in all’esterno dell’Allianz Stadium, ha iniziato lo sciopero della fame per protestare con ragione contro lo sgarbo del quale era stato vittima.Per la ripresa del calcio, con Juventus-Milan, erano stati accreditati non si capisce bene con quale criterio (oppure lo si può comprendere facilmente)e dava inizio, così, all’atto di protesta chiedendo chiarimenti al presidente Andrea Agnelli che lui aveva immortalato da neonato su richiesta della famiglia. Di fatto è come se a Gianni Brera ancora vivo e operativo, fosse stato negato il diritto di entrare nello stadio per fare il suo lavoro.Una situazione cheUno fra i primi atti di Giraudo, Moggi e Bettega fu quello diRimediò, si fa per dire, Cobolli Gigli restituendo la totale e dovuta dignità al presidente dei presidenti. Ma ancora oggi se chiedete a Boniperti cosa ne pensi della ”triade” risponderà tossicchiano “Mio Dio, ma che freddo fa oggi a Torino!”.