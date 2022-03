Le parole di Andrea Agnelli al Financial Times Forum di Londra:



FIDUCIA - "In tanti pensano che io abbia tradito la loro fiducia? Rappresento una famiglia che possiede la Juventus da 99 anni, quando incontro qualcuno per strada non mi dice nulla di ciò e anche qui dentro nessuno me l’ha fatto notare. Forse lo spagnolo che ha parlato prima (Tebas, ndr) pensa che io abbia tradito la sua fiducia".