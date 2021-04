Tanti gli argomenti sul piatto juventino che emergono dalle prime pagine dei principali quotidiani sportivi oggi in edicola. La SuperLega continua infatti a essere un tema caldo, con la Gazzetta dello Sport che apre con "Ultimatum per 4" (ma dà anche spazio a un'intervista a Moise Kean...) e Tuttosport con "Agnelli-Ceferin, la verità". Mentre in Spagna, As mette a tutta pagina Florentino Perez e il suo virgolettato "Se non facciamo qualcosa subito, molti club falliranno". Spostandoci invece sul calciomercato, ecco che il Corriere dello Sport titola "Donnarumma, il piano Juve" mentre facendo ancora una capatina in Spagna, su Sport viene considerato "Cedibile" Ousmane Dembelé del Barcellona.